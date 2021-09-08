Верховная Рада приняла закон, который призван легализовать обращение в Украине виртуальных активов, в том числе и криптовалют.
Об этом сообщают Факты.
Авторы документа подчеркивают, что де-факто рынок криптовалют существует с 2015 года, но до сих пор не было попыток взять эту сферу под государственный контроль.
Новый закон требует, чтобы поставщики услуг, связанных с виртуальными активами, прошли государственную регистрацию.
Зарегистрировать можно один или несколько видов деятельности, включая:
- хранение, администрирование виртуальных активов и ключей виртуальных активов;
- обмен виртуальных активов;
- перевод виртуальных активов;
- финуслуги, связанные с продажей и/или предложением виртуальных активов.
Контролировать, как участники рынка виртуальных активов соблюдают закон (следить, чтобы криптовалюты не использовались для отмывания преступных доходов, финансирования терроризма), будет Министерство цифровой трансформации.
Напомним, в Украине разоблачили финансовую пирамиду — люди инвестировали средства в криптовалюту и потеряли 250 млн.