Верховная Рада приняла закон, который призван легализовать обращение в Украине виртуальных активов, в том числе и криптовалют.

Об этом сообщают Факты.

Авторы документа подчеркивают, что де-факто рынок криптовалют существует с 2015 года, но до сих пор не было попыток взять эту сферу под государственный контроль.

Новый закон требует, чтобы поставщики услуг, связанных с виртуальными активами, прошли государственную регистрацию.

Зарегистрировать можно один или несколько видов деятельности, включая:

хранение, администрирование виртуальных активов и ключей виртуальных активов;

обмен виртуальных активов;

перевод виртуальных активов;

финуслуги, связанные с продажей и/или предложением виртуальных активов.

Контролировать, как участники рынка виртуальных активов соблюдают закон (следить, чтобы криптовалюты не использовались для отмывания преступных доходов, финансирования терроризма), будет Министерство цифровой трансформации.

Напомним, в Украине разоблачили финансовую пирамиду — люди инвестировали средства в криптовалюту и потеряли 250 млн.

