В Министерстве экономики разработали законопроект по усилению защиты прав работников на своевременную выплату заработной платы в полном объеме. При этом депутаты хотят отменить обязательную ежегодную индексацию зарплат, а отпускные и командировочные предлагают выплачивать по-новому.

О том, что ждет украинцев, говорится в материале Обозревателя.Штраф за невыплату зарплаты

Законопроект меняет подход к определению размера штрафа за нарушение сроков выплаты заработной платы – предлагается наказывать за каждого работника, которому предприятие задолжало. Сейчас сума штрафа не зависит от количества последних. Если же законопроект примут, система штрафов в сфере оплаты труда будет выглядеть следующим образом:

за необоснованную невыплату зарплаты или ее части более чем за один месяц, совершенную умышленно руководителем предприятия или ФОПом – штраф от 6800 грн до 13600 грн за каждого работника, в отношении которого совершено нарушение;

за нецелевое использование средств, предназначенных для выплаты зарплаты, вследствие чего образовалась задолженность, — штраф от 13600 грн до 20400 грн за каждого работника, в отношении которого совершено нарушение.

Помимо штрафов, работодателя обяжут оплатить работнику пеню в размере учетной ставки НБУ за каждый день задержки зарплаты. Сейчас учетная ставка составляет 10,2%. Такая пеня заменит ныне действующую компенсацию по утрате дохода. При этом под «задержкой» будет пониматься выплата меньше 50% насчитанного за месяц заработка.

Кроме того, авторы законопроекта предлагают предоставить право работнику временно приостановить выполнение рабочих обязанностей в случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней. При этом, нужно будет обязательно предупредить работодателя о намерении прекратить работу за 2 дня. Работник сможет официально отсутствовать на рабочем месте, а работодатель обязан будет компенсировать этот период в размере 2/3 оклада.

Приостановить работу смогут не все — это недопустимо при условиях, если такое прекращение:

угрожает жизни и здоровью людей, окружающей среде;

препятствует предотвращению стихийного бедствия, аварий, катастроф, эпидемий и т.д., а также в случае объявления чрезвычайного или военного положения.

Запрещается также временно приостанавливать свою работу работникам органов прокуратуры, судов, Вооруженных Сил Украины, органов государственной власти, органов местного самоуправления, безопасности и правопорядка (кроме технического и обслуживающего персонала).Индексации зарплаты не будет

Сейчас действует требование об обязательном проведении индексации зарплат в пределах прожиточного минимума для трудоспособных лиц. Если документ будет принят, то индексировать будут лишь пенсии, стипендии и алименты.



Выплата отпускных и командировочных – по новым правилам

Законодатели хотят предоставить возможность предприятиям самим устанавливать сроки выплаты отпускных в коллективных договорах. В связи с этим из Закона «Об отпусках» исключается норма, согласно которой отпускные следует выплачивать не позднее чем за три дня до начала отпуска.

Если законопроект будет принят, то никакой конкретики по срокам выплаты отпускных на нормативном уровне уже не будет. Главное условие – такая выплата должна быть осуществлена до начала отпуска.

Также меняется порядок оплаты труда работника во время пребывания в служебной командировке — с принятием законопроекта этот период будет оплачиваться в общем порядке, без привязки к средней зарплате.

Напомним, в июле средняя номинальная заработная плата в Украине составляла более 14,3 тыс. грн, что в 2,4 раза выше уровня минимальной зарплаты. По сравнению с июлем прошлого года она выросла на 21,5%, реальная заработная плата выросла на 10,2%.

Эксперты сравнили зарплаты украинских учителей с европейскими. Даже самые «бедные» страны выплачивают педагогам свыше 1000 евро, в то время, как Украина — всего 210 евро.