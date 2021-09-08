Вакцинация — единственный способ избежать тяжелого течения COVID-19, госпитализации и даже смерти. Сейчас этот процесс является обязательным в Украине. Однако и отстранять от работы тех, кто не вакцинирован, незаконно.

Отметим, в Украине существует понятие обязательной вакцинации — об этом гласит закон «Об обеспечении санитарного и эпидемиологического благополучия населения». Правда, согласно документу, речь идет о профилактических прививках от туберкулеза, полиомиелита, дифтерии, кори, коклюша и столбняка.

Несмотря на это, предприятия, учреждения, организации обязаны по представлению государственной санитарно-эпидемиологической службы устранять от работы лиц, которые уклоняются от прививок против инфекций, перечень которых установлен Минздравом. Но в календаре прививок (приказ Минздрава №551) нет вакцинации от SARS-CoV-2 — ни в формате обязательной прививки, ни в формате рекомендованной иммунопрофилактики, пишет Апостроф.

При этом сейчас правительство разрешает не переходить на дистанционную работу только тем школам, в которых привиты 80% сотрудников. Аналогичные меры хотят ввести и в ТРЦ, но издание отмечает, что в законодательстве нет нормы, которая бы позволяла в период усиления карантина оставить работать те ТЦ, где вакцинированы 80% сотрудников:

«Кабмин пока провернул этот «фокус» только с учреждениями образования, изменив карантинное постановление №1236. Но глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий предположил, что логично было бы ввести такие же правила для транспортников, заведений общественного питания и коммерческих структур, сотрудники которых контактируют с населением. Соответственно работодатели перестраховываются».

Что же делать работнику, если без прививки его отказываются пускать на рабочее место? Юристы советуют собирать доказательства и отстаивать свои права в судебном порядке.

«Нужно идти на работу. Если человек выполняет правила внутреннего распорядка и трудовой договор, а его не пускают на работу, нужно собрать доказательства недопуска. Например, потребовать предоставить приказ об отстранении. Можно подкрепить это видеодоказательствами. Тогда этот приказ можно обжаловать в суде и требовать оплачиваемый отпуск за время вынужденного прогула», — резюмирует Андрей Трембич.

Глава Минздрава Виктор Ляшко сообщил, что Кабинет министров Украины работает над новыми правилами карантина, которые предусматривают привилегии для вакцинированных.

При этом заведующий отделом общей и молекулярной патофизиологии Института физиологии имени Богомольца НАНУ, доктор медицинских наук Виктор Досенко говорит, что локдаун в Украине должен быть одинаковым для всех категорий граждан — преференций для вакцинированных от COVID-19 граждан быть не должно.