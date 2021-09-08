9 сентября, в Украине ожидается преимущественно сухая и жаркая погода. Местами столбики термометров будут показывать +29 градусов.

Как передает НАРОДНАЯ ПРАВДА, об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.Погода в Украины 9 сентября

По всей Украине будет ясно с небольшими облаками. Только в Ужгороде синоптики прогнозируют кратковременный дождь.

По температуре, то также на всей территории страны тепло, воздух в среднем прогреется до 27-28 градусов.

Львов: 25-27 градусов,

Ужгород 26-28 градусов,

Киев 26-28 градусов,

Чернигов 27-29 градусов,

Суммы 27-29 градусов,

Днепр 27-29 градусов,

Запорожье 25-27 градусов,

Одесса 26-28 градусов.



Одновременно с этим в Украинском гидрометеорологическом центре предупредили, 8 с 10 сентября по всей Украине, кроме Закарпатской и Львовской области объявлена чрезвычайная пожарная опасность.

Напомним, 7 сентября российский курорт Сочи замело снегом, что для данного региона является большой неожиданностью. Подобные катаклизмы случались 30 лет назад.Как выглядят Багамские острова после урагана «Дориан».