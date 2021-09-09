Осенне-зимний сезон часто бывает ненастным, поэтому от правильного выбора головного убора зависит наше настроение и здоровье. Чтобы выбрать идеальный головной убор, необходимо знать, какие модели сейчас набирают обороты и будут в тренде осенью 2021. Стилист Анна Мишаивна рассказала в Instagram, что будет в моде этой осенью и каким головным уборам стоит отдать предпочтение. Модные головные уборы осени 2021: Береты — добавят романтики в ваш образ, круто смотрятся вязаные плотные, шерстяные тканевые и кожаные, лаконичные модели, без лишних драпировок и декора. ⠀ Шляпы — в классическом исполнении с широкими полями, канотье, Федоры из фетра. Высоту шляпы, ширину полей подбирайте под свой рост, форму головы и тд. ⠀ Панама — все больше людей встречаю в панамах, причем из разных тканей, высокие, с узкими и широкими полями. В винтажном стиле с опущенными полями. ⠀ Бейсболки — мне нравятся все больше и больше, особенно когда лень делать укладку, натянула и пошла, мега удобно, но, опять же, должен вписываться в ваш образ. Берите лаконичные, без декоров в виде лого, страз, камней и тд. Чем лаконичнее, тем дольше можно носить и ко всему подойдут. Платки, тюрбаны, косынки. Причем последние можно завязывать как у Ленки, так и как бандану. По разным тканей, с плащевки, с эко кожи и тд. Шапки-бине, с отворотом тонкие или грубой вязки на глубокую осень, не в обтяжку, а слегка свободные, избегайте извилистых узоров, и тд.

Иллюстративное фото (instagram.com/anna_mishaevna) ⠀ Важно !!! Выбирайте модели без лишних страз, декоров и т.д. Шляпы в стиле а-ля тетушка / бабушка. Напомним, ранее стилист назвала 9 вещей, которые нужно покупать в 2021 году — они уже устарели.