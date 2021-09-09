Генеральному директору государственного Павлоградского химического завода сообщили о подозрении. Его злоупотребления служебным положением нанесло предприятию ущерб на сумму свыше 43300000 гривен. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу САП. Следствие установило, что гендиректор химзавода совместно с коммерческим директором и главой еще двух частных предприятий организовали схему реализации продукции, произведенной госпредприятием, через подконтрольные компании-посредницы. Однако фактическая поставка продукции — взрывчатых веществ — осуществлялось непосредственно от завода к предприятиям горнодобывающей промышленности, то есть без привлечения компаний-посредников. В случае, если общества обращались напрямую к заводу с целью заключения договоров на поставку товаров, должностные лица государственного предприятия отказывали и предлагали обращаться через фирмы-посредницы. Цены у компаний-посредников были завышены на 30% по сравнению с ценами закупки завода. Как следствие, такие злоупотребления нанесли Павлоградском химическом завода ущерб на сумму свыше 43300000 гривен. В августе 2021 было сообщено о подозрении коммерческому директору госпредприятия и директору компаний-посредниц. 9 сентября 2021 сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины, и генеральному директору завода. Досудебное расследование продолжается.