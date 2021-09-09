Компактный электрический хэтчбек Renault 5 показали на Мюнхенском автосалоне. В серию новинка пойдет в 2022 году и станет частью плана компании по электрификации модельного ряда. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Renault. Концепт компактного электромобиля Renault 5 представили официально на автосалоне в Мюнхене. В планах французского автопроизводителя сделать серийную версию новинки одним из самых доступных и массовых электромобилей в Европе. В Renault подтвердили, что серийная версия электромобиля появится в 2022 году. На Мюнхенском автосалоне прототип Renault 5 появился вместе с хэтчбеками первого поколения. Также, отмечая 50-летие с момента появления оригинальной модели, на выставке компания показала несколько классических Renault 5 включая даже его электрическую версию. Новый Renault 5 станет частью стратегического плана Renault "Renaulution", который включает появление семи новых электромобилей до 2025 года. Как ранее сообщало РБК-Украина, первый из них, Renault Медапе E-Tech, был представлен на Мюнхенском автосалоне. Серийная версия Медапе E-Tech имеет две конфигурации двигателя и аккумуляторной батареи, мощностью до 215 л. С. и дальность пробега до 470 км. Новый Renault 5 будет выпускаться на том же заводе, что и модель первого поколения. Компания планирует производить до 2025 года только во Франции около 400 000 электромобилей в год. Машина построена на электрической версии платформы CMF-B. в спортивном подразделении Alpine также подтвердили свои планы на электрический хэтчбек. Горячая "электричка" должна уметь разгоняться от 0 до 100 км / ч всего за шесть секунд. Ранее сообщалось, что електрогрузовик Volta Zero для города сможет проезжать до 200 км. В Volta считают, что к 2025 году его машины сэкономят для планеты почти 1,2 миллиона тонн CO2. Также мы писали, что сырга представила электрический внедорожник Tavascan. Электрическом внедорожнике по силам разогнаться от 0 до 100 км / ч примерно за 4 секунды.