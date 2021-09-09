Гороскоп на сентябрь 2021 расскажет о трех знаки зодиака, которым в первый месяц осени нужно быть осторожнее с финансами. Астрологи рекомендуют сдержать расходы и не влезать в кредиты, так как денежное везение от представителей этих созвездий отвернется. Об этом пишет Rsute. овен Запаситесь оптимизмом — он вам понадобится. Астрологи говорят, что финансовые трудности могут очень больно ударить по вашему самолюбию. Главное — не драматизировать, так как проблемы могут с незначительных превратиться в сплошную "черную полосу". Продумывайте ваши расходы и настройтесь на позитивный лад, чтобы пройти с честью через денежные проблемы. рак В сентябре вы можете столкнуться с пониженной мотивацией, усталостью и низким энергетическим потенциалом. Постарайтесь балансировать, правильно распределять силы, чтобы остаться на плаву. В деловой сфере астрологи советуют не сильно проявлять активность, а занять позицию наблюдателя. рыбы Рыбы будут чувствовать, что им кто-то ставит палки в колеса в сентябре. И хотя полностью избавиться от полосы неудач не получится, в ваших силах смягчить их воздействие. Оставьте временно попытки бороться с действительностью на финансовом поприще и поищите отдушину в друзьях и семье. Важно не допускать небрежности в текущих делах, чтобы "черная полоса» не затянулась. Ранее астролог Арина Артуровна также предупредила о опасный период, который будет в начале сентября. Также мы писали, что в сентябре 2021 ждет каждый из двенадцати знаков Зодиака.