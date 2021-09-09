Украинская ведущая Леся Никитюк, которая на днях похвасталась, что ей написала в личные сообщения сама Ким Кардашян, ошеломила поклонников соблазнительным фотосетом в пикантном наряде. 33-летняя звезда опубликовала в Instagram серию кадров, на которых позирует в черном латексном комбинезоне. Выбор наряда неслучаен, ведь американская светская львица Ким Кардашьян славится своей любовью к латекса и нередко делает фото в нем. Леся появилась в облегающем костюме с корсетом и глубоким декольте, который дополнила обувью на шпильке и бежевым тренчем. "Давайте договоримся раз и навсегда Я выставляю фотки, вы лайкают и пишете в комментариях, что я Amazing", — написала Никитюк под кадрами в вечернем сквере. Позже леди Ле выложила еще одну порцию эротических фото — на этот раз она была без тренча, зато в солнцезащитных очках и с шаурмой в руках. Ведущая принимала эффектные позы и чувственно открыла губы. "Шаурма как у Ким", — отметила артистка.

Леся Никитюк похвасталась соблазнительными формами в латексном наряде (фото: instagram.com/lesia_nikituk) В комментариях фоловеры увлеклись образом и красотой Никитюк и в шутку отметили, что Ким была права, ведь украинская ведущая действительно удивительная. Такие фото грех не лайкнуть Ким была права! Ты реально amazing Милашка! Огонь Безумно красивая Шикарная So amazing Чудова. Просто супер Чего тут комментировать, хорошая и все Звезда !!! Уххх, какая ты бомбезно! Не ну это Огонь очаг Богиня! Вот это шаурма Сногсшибательная! Напомним, ранее Леся Никитюк рассказала правду об отношениях с Сергеем Притулой.