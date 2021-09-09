Нормандская встреча представителей Украины, России, Германии и Франции будет иметь смысл при определенных условиях. Российская сторона настаивает на том, что они должны обсудить выполнение минских соглашений. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференция министра иностранных дел Украины Сергея Лаврова по итогам встречи с главой МИД Израиля Яиром Лапидом. "Наша позиция ясна. Как только мы зафиксируем четко и недвусмысленно, что нормандский формат будет заниматься ни чем иным, кроме выполнения минских договоренностей, а не попыткой их переписывать или втягивать в этот формат другие страны, как этого хочет Киев, вряд ли нам нет смысла собираться ", — заявил Лавров. Напомним, ранее Лавров назвал заявления Украины о нормандский формат "проявлениями шизофреничности". До этого он говорил, что идея Украины расширить нормандский формат по Донбасса за счет других стран является якобы оскорблением Франции и Германии.