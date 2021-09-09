Леся Никитюк пожаловалась на хамство одной из посетительниц концерта российской группы "Мумий Тролль", выступление которой под Киевом не пропустила и сама Леди Ле. Знаменитая ведущая рассказала, что неизвестная женщина грубо ее толкнула и к тому же еще и обозвала, но звезда в долгу не осталась. Об этом Никитюк сообщила в своем Instagram в stories. Артистка опубликовала кадры с концерта, на котором отрывалась под хиты Ильи Лагутенко 8 сентября вечером в Вышгороде в одном из загородных комплексов. И вот на выступлении какая нетрезвый девушка толкнула Никитюк и грубо ее послала. "Не обошлось, конечно же, без пьяной фанатки, которая меня оттолкнула и сказала:" Пошла вон отсюда, тварь! »- рассказала об инциденте 33-летняя ведущая. Никитюк добавила, что терпеть хамство не стала и дала сдачи. "Но я, не обижаясь, толкнула ее в ответ и пошла", — со смехом рассказала "БАГИН ламината". Также Никитюк отметила, что подобные эксцессы — обычное дело, и на выступлениях нередко находятся грубияны, которые попытаются испортить впечатление от шоу. "Честно говоря — это нормальная практика. Всегда найдется человек, который опорочит свою семью, свое имя, концерт, страну, и не только. Так что я, честно говоря, не обижаюсь … Ну только немного у меня спина болит ", — сказала звезда.

Леся Никитюк столкнулась с агрессивной пьяной девушкой на концерте группы "Мумий Тролль" (фото: скриншот instagram.com/stories/lesia_nikituk) Ранее сообщалось, что Леся Никитюк пострадала от кибератаки — ее аккаунт в сети сломал хакер, изрядно похулиганил на страницах звезды, с ее фото и личной перепиской. Напомним, в конце 2020-го Леся Никитюк обокрали — во время съемок ее шоу воры вынесли телевизор, холодильник и даже сервант.