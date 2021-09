Марсоход Perseverance успешно получил второй образец грунта. В будущем NASA заберет их на Землю для дальнейшего изучения. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-служб Twitter-аккаунта марсохода Perseverance.

"Два из двух: я успешно обработал и сохранил свой второй образец Марса, таким образом доведя общее их количество до двух ядер марсианской породы за одну неделю", — отмечает пресс служба марсохода.

Two for two: I have successfully processed and stored my second sample of Mars, thus bringing my total to two Martian rock cores in one week.More images: https://t.co/L6lhCNdqWqTune in to watch my team share more this Friday : https://t.co/Q24DiF42q0 pic.twitter.com/57AhLdldcR — NASA's Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) September 8, 2021

Марсоход Perseverance и вертолет Ingenuity были випдравлени на Красную планету в рамках исследовательской миссии NASA 18 февраля 2021. В течение семи месяцев они изучали поверхность Марса и сегодня работают над изъятием образцов породы.

После 2026 Европейское космическое агентство и NASA отправят на планету специальную миссию, которая займет образцы для их дальнейшего изучения на Земле.