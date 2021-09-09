Наблюдатели из организации по безопасности и сотрудничеству в Европе заметили военную технику боевиков на оккупированных территориях Донбасса. Речь идет о крупнокалиберный миномет, танки и БМП, которые разместили оккупанты в Луганской и Донецкой области. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет СММ ОБСЕ по 8 сентября. ОБСЕ зафиксировала миномет, расположен в нарушение линий отвода внепидконтрольному правительства районе Луганской области. Речь идет о миномет "Сани" 120-го калибра. Его заметил беспилотник ОБСЕ у Сентяновка. Также по линиям отвода, но вне выделенными местами хранения вооружения, боевики разместили 4 танка на полигоне в неподконтрольных правительству районе Донецкой области. Вероятно это танки Т — 64 или Т-72. Их заметил патруль на полигоне вблизи н.п. Терновое. Кроме того, боевики размещают на Донбассе бронированные машины. Три БМП заметил патруль ОБСЕ вблизи н. п. Долгое в Луганской области. Напомним, что Россия держит в плену более 420 украинских. Их незаконно удерживают в ОРДЛО, в Крыму и на территории РФ. Ранее сообщалось, что на оккупированном Донбассе произошла авария на шахте. Там оборвался трос и погибли 9 шахтеров.