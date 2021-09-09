Национальное антикоррупционное бюро Украины расследует уголовное производство в отношении судьи Заводского районного суда Ирины Бобровой, которая вынесла решение о взыскании с Николаевского глиноземного завода (НГЗ) компенсации в 9200000000 грн в пользу ОО "Стоп шлам". Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление адвоката НГЗ Владимира Ващенко. "В настоящее время НАБУ возбуждено уголовное производство и осуществляется досудебное расследование в отношении действий Бобровой Ирины Вячеславовны по ст. 364 УК ч. 2 — злоупотребление властью, потому что непоступления средств в государственный бюджет, которые должны поступить, это убытками государству, жаль , сознательно причиненный этой судьей государственному бюджету Украины и государству Украина ", — отметил Ващенко. Из-за манипуляций с судебной системой авторозподилу все дела по заводу находились исключительно на рассмотрении Бобровой. По мнению представителей НГЗ при вынесении решения она допустила сразу несколько нарушений. В частности дело приняли к рассмотрению без уплаты судебного сбора, а все ходатайства защиты НГЗ были проигнорированы — судья так и не вызвала в суд ни одного "пострадавшего", понимая, что большинство из людей указанных в иске, вообще не имеют к нему отношения. Журналисты выяснили, что в перечне истцов или несуществующие люди, или люди, данные которых использовали без их ведома. Напомним, в мае Заводской райсуд Николаева вынес решение по иску общественной организации "Стоп шлам" против Николаевского глиноземного завода по возмещению морального вреда в размере 9200000000 грн. В качестве доказательств судья приняла психологическую экспертизу, исполнителей которой Минюст привлек к дисциплинарнои ответственности. Министр Денис малюська назвал экспертизу незаконной, ведь психологи не встретились с одним из условных пострадавших и не предоставили в исследовании никаких подтверждающих вред документов. В НГЗ обвинения активистов считают частью спланированной рейдерской атаки. Сейчас по этому поводу ГБР и Нацполиция расследуют сразу несколько уголовных производств.