Повышение цен на газ в Украине будет умеренный эффект на потребительскую инфляцию в Украине на уровне 0,2 процентных пунктов в 2021 году. Еще столько же добавит связано повышение тарифов на отопление и горячую воду. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя председателя НБУ Сергея Николайчука на брифинге, который транслировался на Youtube. "Если говорить о прямой перенос на потребительские цены, то по результатам этого года мы сильного переноса не видим из-за введения механизма годовых контрактов. Всего за год мы ожидаем, что цена на газ для конечных потребителей возрастет примерно на 10%. Это будет иметь влияние в общий индекс потребительских цен около 0,2 п.п. ", — сказал он. По его словам, также будут косвенные эффекты, связанные с повышением цен на отопление и горячую воду, даст такой же эффект — 0,2 п.п. Николайчук напомнил, что фактор газа в экономике Украины значительно упал. "Если мы сравниваем сегодняшнюю ситуацию с той, которая была 10-15 лет назад, когда импорт газа в Украину превышал 10 млрд долларов, то конечно это влияние уже не столь ощутим. Напомним, Национальный банк Украины (НБУ) прогнозирует ускоренный рост цен в ближайшие месяцы. Ожидается Национального банка, в течение сентября-октября инфляция будет оставаться в диапазоне 10-11%, а в последние месяцы года замедлится ниже 10%.