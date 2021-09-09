Субсидия в Украине достанется не каждому, кто подал заявление. Назначение этой льготы зависит от критериев, касающихся материального благосостояния получателя. Самое главное — площадь жилья. Так, на сайте Минсоцполитики напомнили, кому субсидия не начисляется через большую площадь недвижимости. Есть определенные нормы жилья, на которые назначается субсидия. "Норма жилья, на которую назначается субсидия, на домохозяйство с человека составляет около 49 кв. М., И 13,65-на каждую последующую человека. То есть, на семью из трех человек — около 75 кв. В прошлый отопительный период в Украине было около 450 тис.домогосподарств, которые получают субсидию на сверхурочную площадь ", — говорится на сайте.

Постановлением, которое регламентирует назначения жилищных субсидий, определено, что субсидия на сверхурочную площадь распространяется только в одном случае — если в состав домохозяйства входят неработающие нетрудоспособные лица (лица с инвалидностью, пенсионеры, дети).

В таких случаях субсидии на сверхурочную площадь, как и в предыдущие отопительные периоды, будут начислены автоматически на основании информации о составе домохозяйства и О социальном статусе его членов. Когда вам откажут в субсидии площадь квартиры превышает 130 кв. м, площадь дома более 230 кв. м.

При назначении субсидий не учитываются жилые помещения, находящиеся в общей долевой или совместной собственности, или расположены в сельской местности и полученные по наследству. Как мы ранее писали, Украинская рассказали, как сохранить субсидию после покупки недвижимости.