Возможность новой поездки президента Украины Владимира Зеленского в США на Генеральную ассамблею ООН еще обрабатывается, а окончательное решение пока не принято. Дело в том, что формат может предусматривать дистанционный выступление. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг министра иностранных дел Дмитрия Кулебы. "Возможность такого визита сейчас прорабатывается, но окончательных решений еще нет, потому что формат участия в Генеральной ассамблее предусматривает возможность также выступить онлайн", — отметил министр. Он уточнил, что каждый визит Зеленского должно быть содержательным и результативным. "Поэтому мы примем решение о том, будет ли это визит физическим или это будет онлайн-участие президента в Генеральной ассамблее ООН", — добавил Кулеба. Напомним, ранее пресс-секретарь президента Сергей Никифоров в комментарии РБК-Украина рассказал, что Зеленский до конца месяца планирует посетить Нью-Йорк, чтобы принять участие в заседании Генеральной ассамблеи ООН. В конце лета Зеленский посещал США с официальным визитом, и РБК-Украина подробно расписало его результаты.