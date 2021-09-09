Гражданина Украины экстрадировали из Польши в США. Его обвиняют во взломе и торговли компьютерными паролями. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AFP. "28-летний Глеб Иванов-Толпинцев подозревается во взломе десятков тысяч компьютеров и продаже кодов их доступа в Darknet", — говорится в сообщении. Известно, что Украинская арестовали в в Польше в октябре 2020 года, после чего его передали в США по соглашению между двумя странами и представлен в федеральном судьи, который приказал продолжить его содержания под стражей до суда. Согласно обвинительному заключению, с 2016 года Иванов-Толпинцев контролировал "ботнет" — сеть компьютеров, зараженных вредоносным программным обеспечением, без ведома их владельцев и использовал его для расшифровки кодов доступа. По данным Министерства юстиции, после продажи эти коды используются для преступной деятельности, в частности, для финансового мошенничества или атак программ-вымогателей.