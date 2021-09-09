Военный обозреватель Денис Попович призывает Киев быть готовым к внезапным решениям Кремля. Он отмечает, что 6 сентября российский президент Владимир Путин отправился на отдых в тайгу вместе с министром обороны РФ Сергеем Шойгу. Эксперт напоминает, что Путин и Шойгу уже отдыхали в тайге 20-21 марта, после чего Россия начала резкую концентрацию войск возле границ с Украиной.

В связи с этим он считает, что Киеву нужно готовиться к любому развитию событий.

Как пишет Апостроф, Попович отреагировал на статью директора Московского центра Карнеги Дмитрия Тренина, который заявил, что Украина – сосед, «который уже никогда не станет снова братской республикой».

Тренин напомнил, что еще в 2014 году идея «русской весны» не получила ни единого шанса за пределами Крыма и небольшой части Донбасса. Он также призвал избежать широкомасштабной войны с Украиной:

«Сложившееся под влиянием российской госпропаганды презрительно-издевательское отношение к современному украинскому государству чревато неприятными сюрпризами».

В свою очередь, по мнению Дениса Поповича, этот материал был опубликован не просто так. Он считает, что статья Тренина является отражением дискуссии в российских политических кругах по поводу того, что делать с Украиной:

«Спор идет между двумя «башнями» Кремля. В одной засели сторонники «собирания земель русских», возможно, даже силовым путем, а в другой — представители более умеренного лагеря, которые понимают, что стереотипы вроде «единого народа», которые были актуальны 30 лет назад, сейчас не сработают. И в такой ситуации любые попытки Москвы освободить «братский украинский народ» от «фашистов и националистов» могут получить совершенно обратный эффект, натолкнувшись на вооруженное противодействие».

Попович считает, что решение еще не принято. Ситуация может проясниться после того, как Путин и министр обороны РФ Сергей Шойгу вернутся с отдыха.

«И если победит невоенный вариант, то расслабляться все равно рано. Это будет означать начало широкой информационной битвы за умы украинских граждан. Никто в России от украинских активов отказываться не собирается. И человеческий актив, о котором идет речь в статье Дмитрия Тренина, в перспективе может оказаться намного более ценным приобретением, чем захват территорий. Ведь если выиграть войну за умы людей, то территории придут сами собой».

Накануне в России на учениях в Норильске погиб министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Евгений Зиничев, он считался одним из самых приближенных к Владимиру Путину чиновников.

Президент Российской Федерации Владимир Путин назвал отношения с Украиной ненормальными и неестественными.