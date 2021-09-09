13 сентября школы Ивано-Франковской области переходят на дистанционное обучение в связи с пандемией COVID-19.

Об этом сообщает «Украина 24».

Школьники будут учиться дома из-за высоких показателей заболеваемости COVID-19 и низкого уровня иммунизации педагогов.

«С понедельника учебные заведения переходят на дистанционную форму обучения, поскольку ключевым условием для проведения привычного режима обучения является вакцинация более 80% педагогов. На сегодня в области провакцинированы 29% учителей. 15 школ на Прикарпатье иммунизировали своих педагогов на 80%, то есть 15 школ Прикарпатья будут учиться в обычном режиме», — заявила глава Ивано-Франковской областной администрации Светлана Онищук.

Местные власти призывают учителей вакцинироваться, чтобы обучение вернулось к привычной форме.

В Украине введут внутренние сертификаты о вакцинации от COVID-19, они будут двух образцов — зеленого и желтого.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил ранее, что в Украине госпитализируются около 75% выявленных больных, из них 65% нуждаются в кислородной поддержке.