США приближаются к отказу от ядерной сделки с Ираном. Такое предупреждение вынес Тегерану госсекретарь США Энтони Блинкен. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Times of Israel. По словам Блинкена, у Ирана остается мало времени, чтобы вернуться к ядерной сделки после доклада надзорного органа ООН по атомной энергии. "Я не собираюсь называть эту дату, но мы приближаемся к тому моменту, когда строгое возвращения к соблюдению Общего всеобъемлющего плана действий (СВПД) не воспроизводятся преимуществ, достигнутых этим соглашением", — сказал Блинкен. Заявление Блинкена связана с отчетом, который опубликовало Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ). В нем говорится, что задача по мониторингу в Иране "серьезно подорваны" после того, как Тегеран приостановил некоторые инспекции агентством ООН своей ядерной деятельности. Также надзорный орган заявил, что Иран резко увеличил производство высокообогащенного урана за последние месяцы. Напомним, Иран увеличил запасы обогащенного урана за последние три месяца. Ранее сообщалось, что США стремятся к дипломатии в вопросе о ядерной соглашение с Ираном, но могут рассмотреть и другие варианты. Об этом заявил президент США.