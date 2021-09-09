Вблизи Ирпеня произошел пожар в селе Горенка в одном из гаражей. На месте спасатели нашли 16 баллонов, которые могли взорваться. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ДСНС. Сообщение о возгорании гаража поступило к спасателям вечером 8 сентября. По прибытию пожарные установили, что горит гараж на площади 60 квадратных метров, легковой автомобиль Audi и здание на колесах. Кроме того, была угроза возгорания расположенного рядом дома и еще одного гаража. "Во время тушения пожара в середине гаража обнаружено 11 баллонов с фреоном, 4 кислородные и 1 газовый баллон", — говорится в сообщении. Пожар ликвидировали, его причина устанавливается.

Фото: место пожара (facebook.com/MNS.GOV.UA)