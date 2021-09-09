Украинская сторона предложила США создать зону свободной торговли. Такую идею озвучивал президент Владимир Зеленский во время визита в Вашингтон.

О том, как это отразится на украинцах, говорится в материале Обозревателя.

Отметим, зона свободной торговли – это возможность без таможенных сборов экспортировать свою продукцию на другой рынок и шанс убрать некоторые нетарифные барьеры для торговли.

По данным Госстата, за первое полугодие 2021 года США заняли 8-е место в структуре украинского экспорта и 5-е место среди стран-импортеров. Штаты опережают некоторые страны, с которыми ЗСТ у нас уже есть, например, Канаду и Израиль. Директор по научной работе Института экономических исследований и политических консультаций Вероника Мовчан говорит, что одной из главных статей нашего экспорта в США являются черные металлы и изделия из них:

«Сейчас работать на рынке черных металлов стало несколько сложнее, и ЗСТ могла бы обеспечить нас от дополнительных таможенных сборов или сделать их не такими высокими. США также могут быть интересны нам – и в плане торговли услугами, и в сфере IT».

Мовчан также подчеркивает, что зона свободной торговли может быть интересна для Штатов как политический инструмент:

«Думаю, для США это в первую очередь был бы политический проект. Это возможность иметь еще один канал влияния на ситуацию в нашей стране».

Руководитель по политическим вопросам Киевской школы экономики, и.о. министра экономики (2020) Павел Кухта говорит, что в целом, ЗСТ – это толчок для экономики, который в перспективе дает возможность гражданам получить больше дохода.

А Мовчан выделяет такие возможности, которые может дать ЗСТ для украинского потребителя:

На рынке появится больше разнообразных товаров (теоретически это может изменить расстановку сил на рынках, а потому снизить цены).

В некоторых случаях товары будут появляться быстрее, чем раньше.

Потребители получат лучшую защиту – в случае поломок, подделок будет легче обратиться за помощью.

Как сообщалось ранее, проект разработки стратегии новой жилищной политики Украины предусматривает привлечение в США кредита в 10 млн долларов, а также экспертную поддержку.

Украина уже в этом году получит партию бронебойных систем Javelin. Ее передадут в рамках военной помощи США.