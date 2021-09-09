Известный педиатр и телеведущий Евгений Комаровский еще раз объяснил в своем Instagram, зачем носить маски при COVID-19.

По его словам, они реально уменьшают шансы заболеть.

«Представьте: вот вы кашляете, из вас вылетают мокрота, слюна, сопли… Без маски эти капли улетят на три метра, а с маской все это останется внутри, не полетит дальше. Это главное.

Далее: в любом случае маска позволяет уменьшить количество вирусов, которые вы вдохнете. То есть она дает вам шанс не получить за раз инфицирующую дозу.

Да, стратегически маски однозначно проигрывают дистанцированию и системам вентиляции. Но они, тем не менее, все же работают. Пока ничего другого у нас, к сожалению, нет. И вы должны понимать, что, например, при отсутствии масок и близком контакте суперраспространитель может заразить тысячу человек, а с масками — только двести», — пишет он.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что в Украине госпитализируются около 75% выявленных больных, из них 65% нуждаются в кислородной поддержке.

Кабинет министров Украины работает над новыми правилами карантина, которые предусматривают привилегии для вакцинированных.