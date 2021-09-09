Украинские десантники провели учения по огневой пидготовки.Тренування состоялись неподалеку административной границы с временно оккупированной территории АР Крым. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Командование объединенных сил ВС Украины. "Личный состав одного из подразделений десантно-штурмовых войск из состава группировки войск" Юг "продолжает выполнение мероприятий поддержания боевой готовности.Так, на одном из полигонов состоялись занятия по огневой подготовке", — говорится в сообщении.

Фото: Украинское военные провели учения у оккупированного Крыма (Getty Images)