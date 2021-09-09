Умер Андрей Грифель. Сердце популярного певца, музыканта, автора песен, молодежного пастора церкви "Источник жизни" и лидера прославления внезапно остановилось во Львове. В июне ему исполнилось 36 лет … В сети коллеги и друзья Андрея не могут поверить в то, что его не стало. Точная причина смерти музыканта неизвестна. Говорят, что Андрей "играл в футбол и просто упал". "Это шок! Так рано … Бро, ты настоящая звезда, созданный для сцены … Всегда восхищался тем, как ты пел! Мы так и не успели вместе спеть. Как встретимся, обязательно это сделаем … До встречи Андрей! " — написал в Facebook вокалист группы CRY НЕБА Александр Мамедов. "Каждый из нас имеет добежать до вечности, но никто не знает, когда будет финиш! Пусть эта песня станет особенным для всех, кто будет ее слушать. Теперь это слушается по другому! До встречи друг … Молимся за жену и детей!" — написал Даниил Олейник и напомнил одну из песен Андрея "К тебе". Андрей Грифель был женат, воспитывал троих детей — двух дочерей и сына.

Андрей с семьей (фото: facebook.com/hryfel.andriy) Украинцы сочувствуют семье певца. Трудно осознать и то сказать. Пусть Бог даст сильную поддержку, чтобы пережить, перейти эту боль Искренне сочувствуем! И стоим в молитве, чтобы Господь утешил Таню и детей. Скорбим и плачем вместе с вами. Он пошел домой, туда, о чем пел. Не мог даже подумать, что придется прощаться с Андреем … Еще в понедельник звонил и планировали подготовку к фестивалю, который должен был состояться 19 сентября … Андрей так много было еще сделать … Господь забрал его к себе … До встречи, брат, на небесах Нету слов, здесь же соболезнований мало. Пусть Бог даст вам силы принять это. Эта новость, как камень на голову. Покойся с миром, друг. Сердечно сочувствую … Пусть Бог облегчит боль утраты и даст силы пройти через все трудности …

Андрей Грифель (фото: facebook.com/hryfel.andriy) Добавим, что Андрей был основателем и лидером львовского piano-post-pop rock группы PROVIDER. Также известный по участию в популярной команде D.WORSHIP. В 2018 году стал участником христианского музыкального проекта прославления WHOLEHEART. В активе певца десятки композиций, которые стали хитами. Среди них "Благодарю Тебя", "Небеса", "Рождественская", "К тебе лечу" и другие. "Небеса" "Благодарю Тебя" "Проводят" Ранее мы писали, что умер легендарный барабанщик The Rolling Stones Чарли Уоттс.