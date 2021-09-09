В столице Египта Каире обрушилось четырехэтажное здание. В результате происшествия люди погибли. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на новостной портал Al Youm As Sabi. Отмечается, что обрушение дома произошло в районе Шубра-эль-Хейма. Жители дома эвакуировались после того, как на фасаде здания начали появляться трещины. На последнем этаже дома располагалась Адвокатская контора, где находился ее хозяин с коллегами. По неизвестным причинам, они не покинули здание. В результате люди погибли. Из-под завалов спасатели разоблачили двух людей живыми, однако они скончались от полученных травм по дороге в больницу. На данный момент причина инцидента неизвестна. Напомним, что в испанском муниципалитете Пенискола произошло обрушение трехэтажного жилого дома.