В начале 2021 хакеры взломали компьютерные сети ООН и завладели большим количеством данных. Документы могут быть использованы для нападения на агентства межправительственной организации. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg. По всей видимости, хакеры получили доступ к компьютерам ООН, используя украденные имя пользователя и пароль сотрудника, купленные в даркнета. Данные принадлежали аккаунта в собственном программном обеспечении ООН для управления проектами под названием Umoja. Оттуда хакеры смогли получить более глубокий доступ к сети ООН, по данным компании Resecurity, которая обнаружила злом. Самая ранняя известная дата получения хакерами доступа к системам ООН — 5 апреля, и по состоянию на 7 августа они все еще были активны в сети. "Такие организации, как ООН, является ценным целью для кибершпионажа. Злоумышленник совершил вторжение с целью компрометации большого количества пользователей в сети ООН для дальнейшего сбора долгосрочных разведданных", — заявил главный исполнительный директор Resecurity Джин Ю.