В РФ резко отреагировали на заявление Украины о нормандский формат. Глава МИД России Сергей Лавров назвал заявления Киева "проявлениями шизофреничности". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра на брифинге. По его словам, встречи ради встреч не нужны. Лавров говорит, что с этим согласны и Германия, и Франция. "Нормандский формат должен выполнять работу, которую ему поручено лидерами формата, это означает создание условий для выполнения минских договоренностей. Украинская сторона призывает как можно скорее встретиться, параллельно заявляя, что не будет выполнять минские договоренности. В этой ситуации, когда такое раздвоение сознания … Шизофрения получается ", — заявил он. Напомним, глава МИД сообщил, что вчера состоялась встреча советников лидеров нормандского формата. По его словам, подготовка встречи министров иностранных дел стран нормандского формата продолжается.