В Сарненском районе Ровненской области водитель Nissan Rogue протаранил скутер Honda, водитель которого от полученных травм скончалась. Виновник ДТП был пьян, ранее работал в прокуратуре и попытался скрыться.

Как сообщает Национальная полиция, 38-летний водитель автомобиля Nissan Rogue не выбрал безопасную скорость движения, а также не придерживался дистанции. В итоге он врезался в скутер Honda, который двигался в попутном направлении. От полученных травм 35-летняя женщина погибла.

Мужчина, который стал виновником смертельной аварии, не остановился, попытавшись скрыться с места преступления. Его догнал экипаж патрульных.

Во время общения полицейские обнаружили, что 38-летний мужчина имеет признаки алкогольного опьянения. При этом от прохождения освидетельствования он отказался.



Пресс-секретарь областной прокуратуры Оксана Жужельськая подтвердила, что мужчина работал в прокуратуре, но его уволили в августе 2020 года — он не прошел аттестацию.

Напомним, в Киевской области автобус с хасидами попал в смертельное ДТП, без отца остались 12 детей.

Мэр Вознесенска попал в ДТП в Николаевской области — его Volkswagen Passat 7 сентября врезался в пассажирский автобус.