Министр здравоохранения Виктор Ляшко озвучил три сценария развития ситуации с COVID-19 — оптимистический, умеренный и пессимистический.

Об этом сообщает Укринформ.

По его словам, медики готовы к каждому варианту.

«Максимально нам нужно будет развернуть, но это исключительно математический сценарий, это около 82 тысяч коек. Мы такое количество коек уже имели в резерве в начале этого года», — заявил Ляшко.

По его словам, потенциально количество коек можно увеличить до 90 тысяч, но это повлияет на плановые госпитализации. Уже сейчас, добавил Ляшко, госпитализируются около 75% выявленных больных, из них 65% нуждаются в кислородной поддержке.

Под COVID-19 отведено 38 тысяч коек, из которых более 37 тысяч обеспечены централизованным кислородом.

Кабинет министров Украины работает над новыми правилами карантина, которые предусматривают привилегии для вакцинированных.

Напомним, врач-эпидемиолог Алексей Галимский заявил, что локдаун в Украине уже неизбежен — COVID-19 будут массово разносить дети, которые с началом учебного года ездят в транспорте. Рекомендацию о вакцинации 80% учителей в школах он назвал маразмом.