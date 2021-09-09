Министерство здравоохранения изменило стандарты оказания медицинской помощи больным COVID-19 пациентам. В частности, был расширен перечень лиц, подлежащих тестированию на коронавирус. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минздрава. Экспресс-тестирование на коронавирус будут проводить лицам, являются: медицинскими работниками, оказывающих медицинскую помощь или уход за пациентами, больными COVID-19; работниками лабораторий, работающих с образцами из дыхательных путей, полученными от пациентов с COVID-19; работниками патологоанатомических, судебно-медицинских бюро, отделений, принимающих участие во вскрытии тела, в том числе взятии образцов; другими медицинскими и фармацевтическими работниками; пациентами, нуждающихся в плановой госпитализации, и не имеют признаков тяжелого острого респираторного синдрома или других острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ) социальными работниками; работниками Нацполиции, Службы безопасности президента Украины, Управления государственной охраны и другие лица, контактирующие с главой государства; нацгвардийцямы, пограничниками, работниками Госслужбы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей; призывниками, военнослужащими; работниками учреждений закрытого типа; пересекающих контрольные пункт въезда-выезда должны быть протестированы в ходе расследования вспышки заболеваемости; В случае, если нет возможности провести экспресс-тестирование, то человек с первых пяти категорий в списке тестировать методом ПЦР. Что изменится для врачей, оказывающих помощь в медучреждениях Теперь медикам необходимо информировать центр контроля и профилактики заболеваний Минздрава о лечении больных COVID-19 или его прекращения не позднее чем через 1 день с даты начала лечения или выписки. Ранее врачам отводился трехдневный срок. Контактные лица не подлежат самоизоляции Контактные лица, получившие полный курс вакцинации, а также те, кто перенес COVID-19 в течение последних 6 месяцев при отсутствии симптомов могут не самоизолироваться. Вакцинированные контактные лица, независимо от того есть у них симптомы нет ли, должны пройти тестирование на 5-7 день после контакта и находиться на самоизоляции. Прекратить самоизоляцию можно при получении отрицательного результата теста.