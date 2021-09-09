Вакцинированы от коронавируса в Украине не подлежат самоизоляции после контакта с зараженным коронавируса. Такое решение Минздраве. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главного санитарного врача Украины Игоря Кузина. По его словам, люди, которые прошли полный курс вакцинации не подлежат самоизоляции после контакта с больным COVID-19. "Но в случае появления симптомов, они обязательно пройти тестирование", — отметил он. COVID-19: новая волна. Как готовится Украины? Штамм Дельта в Украине — прогресс вакцинации Новая волна # COVID-19: возможны локдауны? Инфекционный контроль в больницах: что меняется сейчас? Каким будет учебный год в классах или дистанционно Игорь Кузин, заместитель Министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Украины, в онлайн-интервью с медицинским экспертом ЮНИСЕФ Kateryna Bulavinova. Спасибо за поддержку USAID Ukraine — USAID Украины. Posted by Министерство здравоохранения Украины on Thursday, September 9, 2021 Напомним, ранее в Минздраве сообщили, что большинство карантинных мероприятий в "желтых", "оранжевых" и "красных" зонах применяться к тем, кто прошел вакцинацию от COVID. Министр здравоохранения Виктор Ляшко призвал украинский вакцинироваться от COVID-19. По его словам, коронавирус становится "пандемией невакцинированных".