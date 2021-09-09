В столице Австралии Сидней местные власти рассказала, когда сможет ослабить карантин. Это будет зависеть от вакцинации. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters. Власти Сиднея обещает ослабить карантин и открыть бары, закусочные и спортивные залы по всему городу. Однако это произойдет в случае, если до середины октября в австрийской столице 70% жителей пройдет полную вакцинацию от коронавируса. "Жизнь с COVID означает, что у вас будет осторожное и поэтапное повторное открытие, как только вы достигнете высоких показателей вакцинации среди взрослого населения", — заявила премьер-министр штата Новый Южный Уэльс Глэдис Береджиклян.

Согласно плану, пабы и кафе в Сиднее могут открыться раньше, чем школы города, которые с 25 октября начнут занятия для младших возрастных групп.

"Дата (открытие школы) предназначена, потому что мы должны обеспечить определенность и планирования для школьных сообществ … но для взрослых у нас есть возможность быть более гибкими", — сказал Бережиклян. Ограничения в Сиднее ввели после роста случаев заболевания штаммом "Дельта". Также власти начали активно вакцинировать людей, чтобы уберечь их от опасного вируса. Сейчас в Сиднее вакцинировали полностью 43% населения от 16 лет и 76% получили хотя бы одну дозу вакцины.

Напомним, что в Австралии прививать подростков от 12 лет. Для них предусмотрено использование вакцины Pfizer. Ранее сообщалось, что больницы Сиднея не успевают принимать больных. Властям пришлось разворачивать палатки и закупать оборудование.