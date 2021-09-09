Погода в Украине в четверг, 9 сентября, будет теплой и без дождей на всей территории нашей страны. При этом в некоторых областях воздух прогреется до 25 градусов тепла. Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра. На западе Украины теплое будет в Закарпатской области — + 23 + 25. Во Львовской, Волынской, Ровенской и Ивано-Франковской областях будет + 22 + 24. В Тернопольской, Хмельницкой и Черновицкой областях ожидается + 21 + 23. В северной части страны также хорошая погода. В Черниговской области + 22 + 24, а в Сумской — + 21 + 23. В центральных областях температура воздуха будет одинаковой. Так в Черкасской, Полтавской, Днепропетровской и Кировоградской областях ожидается + 22 + 24. На востоке без осадков. В Донецкой и Харьковской областях + 21 + 23, в Луганской — + 20 + 22. На юге также тепло. В Запорожской и Одесской областях + 22 + 24, а в Херсонской и Николаевской — + 23 + 25. В оккупированном Крыму также без осадков и + 23 + 25. В Киеве переменная облачность. Температура воздуха составит + 23 + 25. При этом будет дуть юго-западный ветер со скоростью 3-8 м / с.

Погода в Украине 9 октября (погодная карта: meteo.gov.ua) Напомним, синоптики рассказали, когда закончится бабье лето и начнется дождливая осень. Ранее стало известно, когда в Украине начнется отопительный сезон.