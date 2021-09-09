Законопроект "О Киев — столицу Украины" в действующей редакции сокращает полномочия мэра столицы и является давлением на Виталия Кличко. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление народного депутата Игоря Гузя во время рассмотрения проекта законопроекта. "Я не в команде Кличко, я представляю другую политическую силу. Но мне лично, как человеку демократических взглядов, которая стояла на Майдане, категорически не нравится, что действующая власть создает террор Киевском городском совете. Каждую неделю десятки обысков", — заявил Гузь . В то же время нардеп публично обратился к "Слуги народа" и призвал прекратить незаконные действия. "Сегодня очень многие люди смотрят на эту ситуацию. Если вы хотите поставить в стойло мэра столицы, поверьте, масса людей, органов местного самоуправления смотрят на эту ситуацию. И рано или поздно эта пружина вылетит против вас", — подытожил он. Как сообщалось, ранее лидер "УДАРа", мэр Киева Виталий Кличко назвал обыски на коммунальных предприятиях КГГА подавлением местного самоуправления и давлением на него лично и на столичную власть.