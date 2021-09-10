10 сентября, отмечается Всемирный день предотвращения самоубийств, а на календаре православных праздников — празднование в честь обретения мощей преподобного Иова Почаевского.

НАРОДНАЯ ПРАВДА собрала интересную информацию об этом дне.Празднование в честь обретения мощей преподобного Иова Почаевского

По преданию, преподобный Иов Почаевский родился в середине 16 века в Галиции. На двенадцатом году жизни Иоанн принял монашеский постриг с именем Иов, а на тринадцатом — после многих монашеских подвигов — был рукоположен в сан священника. Сведения о духовных подвигах Иова широко распространились по всему краю. К преподобному стали приходить вельможи, просили духовного окормления. Он стал пользоваться особым доверием и покровительством князя Константина Острожского.

Князь обратился к игумену с просьбой отпустить преподобного Иова в его княжеский Дубенский Крестный монастырь. Игумен согласился, и через некоторое время преподобный Иов был поставлен во главе Дубенской братии. Преподобный Иов игуменствовал до 1649 года. Преемника себе он назначил почти столетнем возрасте — на момент передачи сана преподобному было 98 лет. 2 ноября 1651 святой получил откровение о своей близкой кончине, а 9 ноября мирно отошел в мир иной.

Кроме того, в этот день в православной церкви чтят память святой Анны Пророчицы и святого Саввы Крыпецкого. Анна родилась в Иерусалиме и была благочестивой вдовой, которая принадлежала к той категории избранных, встретили Иисуса Христа в детском возрасте, когда Мария и Иосиф впервые пришли с ним в храм.Всемирный день предотвращения самоубийств

Ежегодно 10 сентября Всемирная организация здравоохранения при поддержке Международной ассоциации по предотвращению самоубийств проводит Всемирный день предотвращения самоубийств (World Suicide Prevention Day) с целью поощрения деятельности по предотвращению самоубийств во всем мире. По данным ВОЗ, общее количество смертей от суицида сейчас приближается к миллиону в год. Тенденции таковы, что к 2020 году число самоубийств, очевидно, возрастет в полтора раза.

Также в этот день отмечают:

День учителя в Китае,

Праздник кшатрий-варьете.

Напомним, 9 сентября отмечали Международный день красоты, а у православных день памяти преподобного Пимена Великого.