11 сентября православные отмечают День Усекновения главы Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.

Как передает НАРОДНАЯ ПРАВДА, ранее этот праздник отмечали 29 августа, но после того как в православии сместились дать из-за особенностей календарного исчисления, верующие стали праздновать значимое событие позднее 11 сентября.День Усекновения главы Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна

Святой Иоанн Креститель был заключен Ирод Антипа (правитель Галилеи), поскольку тот открыто обличал Ирода за то, что, оставив законную жену, дочь аравийского царя Арефы, он беззаконно сожительствовал с Иродиадой, женой своего брата Филиппа.

В день своего рождения Ирод устроил пир вельможам и старейшинам. Дочь Иродиады Саломия по совету своей злобной матери Иродиады просила дать ей тотчас же на блюде голову Иоанна Крестителя.

Ирод боялся гнева Божия за убийство пророка, которого сам раньше слушался. Боялся он и народа, который любил святого Предтечу. Но потому, что он дал клятву при гостях сделать все, что попросит Саломия, он все-таки повелел отрубить голову святому Иоанну.

По преданию, уста уже мертвого проповедника открылись и произнесли: «Ирод, не должно тебе иметь жену Филиппа, брата твоего». Иродиада исколола язык пророка иглой и закопала его голову в нечистом месте. Иоанна, жена домоправителя Иродова Хузы, похоронила святую голову Иоанна Крестителя в глиняном сосуде на горе Еленойський, где у Ирода был собственный участок земли.

Святое тело Иоанна Крестителя взяли в ту же ночь его ученики и погребли в самарийском городе Севастии. Правда, в 362 году по приказу императора Юлиана Отступника язычники вскрыли могилу Иоанна Крестителя и сожгли его останки. Христианам удалось приобрести часть этих останков и переправить их в Александрию, где они хранятся и по сей день как святыня.

Кроме того, в этот день празднуется:

День учителя в Аргентине,

День граненого стакана,

Фестиваль Онам в Индии.

Напомним, 10 сентября отмечали Всемирный день предотвращения самоубийств, а на календаре православных праздников было празднование в честь обретения мощей преподобного Иова Почаевского.