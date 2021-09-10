11 сентября 2001 состоялись одни из самых страшных террористических атак в мире — исламистская террористическая организация «Аль-Каида» захватила 4 самолета, которые затем направили в небоскребы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, а также в здание Пентагона.

В результате атак погибли более 3000 человек, около 6000 получили ранения, десятки считаются пропавшими без вести. Большинство погибших были гражданскими лицами. Кроме того, теракт, в США получил название «9/11» унес жизни пожарных и полицейских.Что произошло 11 сентября 2001

Четыре коммерческих авиалайнера, следующих в Калифорнии из аэропортов Логан, Даллес и Ньюарк, были захвачены террористами.

Боинг рейса 11 American Airlines врезался в северную сторону северной башни (ВТЦ-1) в районе 8:46 утра, примерно на уровне 94-98 этажей.

Рейс 175 United Airlines врезался в южную сторону южной башни (ВТЦ-2) в 9:02, на уровне 78-85 этажей. Именно этот кадры уже сняли много съемочные группы.

Рейс 77 American Airlines в 9:37 врезался в здание Пентагона.

Рейс 93 United Airlines упал в поле в Пенсильвании (в 240 км к северу от Вашингтона) в 10:03. Сообщалось, что падение могло произойти в результате борьбы, которая стала следствием попытки пассажиров и членов экипажа вернуть контроль над самолетом.

В день атаки практически сразу обрушились Южная и Северная башни Всемирного торгового центра (в 9:56 и 10:28, соответственно). Третье здание, башня WTC 7 разрушилась в 17:20.

12 сентября 2001 президент США Джордж Буш выступил с телевизионным обращением к нации в связи с терактами в Нью-Йорке и Вашингтоне. Он заявил, что отдал приказ об использовании «всех ресурсов разведки и правоохранительных органов» США для поиска и наказания организаторов терактов. По словам президента, террористы стремились породить хаос в Америке, но сделать им это не удалось.

11 сентября православные отмечают праздник Усекновения главы Иоанна Предтечи — это один из важнейших праздников, посвященный пророку, предсказал появление Христа и крестил Спасителя.