21 октября состоится премьера комедии-квеста "Где деньги?" режиссера Михаила Фомы (DZIDZIO). В фильме приняли участие многие украинские звезды, среди которых легенда украинского кино Ада Роговцева. Знаменитая актриса рассказала журналистам программы "Звездный путь", которая выходит на канале "Украина", почему согласилась на съемки в фильме и как ей работалось в 84 года. "У меня был замечательный июнь, который я провела в работе с командой фильма" Где деньги? ". В 84 года, когда предлагают большую роль, думать может только идиотка, а я не такая. На съемках все родные люди, делаем одну работу и нацелены, чтобы было хорошо и комфортно. Мне очень приятно, что я попала в эту историю ", — говорит Ада Роговцева, исполнившая в картине роль состоятельной дамы Ады Потоцкой. О чем фильм "Где деньги?" История фильма такова. Непоседливый авантюрный пианист Миша имеет большую потребность в деньгах. Его приятель попал под арест. Теперь, чтобы снова увидеть друга на свободе, Миша имеет заполучить немалую сумму. Самый легкий способ, по его мнению, втереться в доверие к пожилой дамы. Миша поселяется в ее загадочном доме в надежде найти тайник и присвоить себе деньги старушки. Оказывается, здесь не один он такой: домохозяйка Ритка думает о том же уже не первый день. "Бриллиантами нашего фильма станут Ада Роговцева и Сергей Либа. Надеемся, завоевать ваши сердца и международный рынок", — рассказывает DZIDZIO. Добавим, что телевизионная премьера фильма "Где деньги?" состоится на телеканале "Украина" после премьеры кинотеатральной. Напомним, недавно появились первые кадры из нашумевшего фильма Олега Сенцова об Украине 90-х.