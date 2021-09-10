В оснащении электрического кроссовера BMW iX появилась необычная аудиосистема Bowers & Wilkins Diamond Surround Sound. Ее мощность — 1615 Вт, но главное — искусственные алмазы в динамиках. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу BMW. Новый кроссовер BMW iX станет первым электрическим автомобилем, который получил аудиосистему Bowers & Wilkins Diamond Surround Sound мощностью 1615 Вт. BMW iX оснащен тремя высокочастотными динамиками с алюминиевым куполом, пятью среднечастотный динамик из арамидного волокна, и двумя высокочастотными динамиками с алмазным куполом. Пара твитеров действительно используют искусственные алмазы в своей конструкции из-за ужесточения материала. Минимально деформируясь, ромбовидные купола практически не влияют на воспроизводимый звук, обеспечивающий максимально чистое звучание композиций. Они также имеют спиральные каналы с куполами твитеров, которые рассеивают отраженные звуковые волны, исходящие от задней части Динамика. Еще восемь динамиков интегрированы как в передние, так и в задние подголовники, которые можно индивидуально отрегулировать для индивидуального прослушивания звука. Электрический кроссовер также получил два сабвуфера под задними сиденьями. Плюс впервые Bowers & Wilkins установила в машине 4D-шейкеры, которые призваны усилить восприятие басов даже на низкой громкости. iX приводится в движение тремя моторами, которые в совокупности производят 516 л.с. и764 Нм. Ранее мы писали, что очередь на электромобиль Porsche Taycan растянулась на полгода. Только за первое полугодие 2021 немецкий автопроизводитель выпустил около 20 000 электромобилей. Также сообщалось, что Volkswagen показал бюджетный электромобиль с проектором вместо приборов. Серийная версия модели должна появиться в 2025 году по цене около 20 000 евро.