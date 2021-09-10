Стоимость горючего на заправках снова пошла вверх. Причиной подорожания топлива стали не рыночные факторы, а государственное регулирование, введенное весной нынешнего года.

Об этом говорится в материале Фактов.

Минэкономики обнародовало новые расчеты средней стоимости бензина и дизтоплива, от которой АЗС могут устанавливать свою наценку. Расчетная цена для бензина повышена до 25,94 грн за литр, для дизтоплива — до 21,69 грн за литр. Таким образом, с учетом предельных торговых наценок максимальная цена на «обычный» бензин для его продажи через сеть АЗС не должна превышать 30,94 грн за литр, на «обычное» дизтопливо — 28,69 грн за литр.

В результате с 28 августа литр бензина А-95 в среднем по стране подорожал на 12 копеек, дизтоплива — на 19 копеек, а вот стоимость сжиженного газа, которая не регулируется государством, не изменилась. По состоянию на 10 сентября средняя цена бензина А-95 составляет 29,87 грн за литр, дизтоплива — 28,15 грн, сжиженного газа — 17,49 грн.

Стоит отметить, что несмотря на сезон повышенного потребления нефтепродуктов, горючего в Украине более чем достаточно и угрозы возникновения дефицита нет. По данным Консалтинговой группы «А-95», импорт автомобильных бензинов в Украину в августе 2021 года составил 137,6 тыс. тонн, что на 26% больше показателя августа прошлого года (109,2 тыс. тонн). Приблизительно такой же объем импорта бензинов в последний раз был зафиксирован в августе 2017 года — 141 тыс. тонн.

Основной прирост пришелся на поставки из Беларуси. Как объяснили в «А-95», увеличение импорта из Беларуси в первую очередь связано с выполнением контрактных обязательств по ежемесячной отгрузке, которые в полной мере не были выполнены в предыдущие летние месяцы из-за ремонтных работ на Мозырском НПЗ.

Кроме того, в августе 2021 года импорт дизельного топлива в Украину составил рекордные за последние два года 649 тыс. тонн, что на 23,3% больше, чем в августе 2020 года. Основной прирост импорта пришелся на дизтопливо из Беларуси, Литвы и на морские поставки.

Эксперты ранее сообщали, что в третьем квартале 2021 года в Украине будет снижаться уровень безработицы, зарплаты начнут расти, но при этом будет дорожать доллар и бензин.

В селе Ставки Киевской области несовершеннолетняя девушка из-за неразделенной любви облила себя бензином и подожгла.