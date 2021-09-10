Карантин из-за коронавирус испортил планы многим людям. Культовый украинский певец и судья проекту "Поют все!" на канале "Украина" Иво Бобул говорит: этот период дался ему непросто. Кроме того, не было возможности заниматься любимым делом, артисту еще и пришлось попрощаться с дорогими сердцу людьми В этом звездный певец признался за кулисами масштабного талант-шоу. "Не знаю, болел я на коронавирус, если и болел — то все перенес на ногах. Но я потерял очень много друзей, родственников. Для меня это большой удар. Многие концертов перенесли. А я без сцены жить не могу, она для меня — все. Это как у ребенка забрать самую дорогую игрушку ", — признался Иво Бобул за кулисами масштабного талант-шоу. К этому добавились еще и проблемы со здоровьем. Артист говорит, что из-за того, что в первый карантин все сидели дома, он заработал себе тромбы и пришлось делать операцию. "Были очень депрессивные настроения, потому что когда в новостях показывают один негатив, где тебе взять позитив? Очень переживал за родных, за жену, сына. В магазин с нашей семьи ходил только я", — отметил он.

Иво Бобул в шоу "Поют все!" (Фото: пресс-служба канала "Украина") Напомним, ранее Валерий Меладзе сделал откровенное признание о семье. Также на днях экс- "ВИА Гра" Миша Романова поразила рассказом об ужасном поход к визажисту.