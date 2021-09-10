Для стабильного прохождения отопительного сезона необходимо продолжение политики ограничений спекуляций трейдеров, погашение долгов на балансирующем рынке, а также стабильная ситуация с тарифообразованием. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление генерального директора ДТЭК "Энерго" Ильдара Салеева. "Те решения, которые принимались по ограничениям спекуляций на рынке, они должны и дальше действовать. На сегодняшний день нам необходимо стабильное и предсказуемое регуляторная среда, чтобы иметь возможность покупать уголь и вести подготовку к отопительному сезону", — сообщил он. Салеева добавил, что августовские решения регулятора, направленные на прекращение спекуляций трейдеров и посредников, привели к положительным результатам для работы энергосистемы. "Мы получили первые положительные тенденции и сигналы, которые позволили в августе получить более или менее экономически положительные тарифы. А это, в свою очередь, позволило поколениям вести работы, связанные с подготовкой к отопительному сезону", — добавил он. В то же время он добавил, что компания прилагает все усилия и делает все возможное, чтобы страна могла спокойно пройти отопительный сезон, и в украинском зимой был и свет, и тепло. Напомним, в мае-июле из-за резкого обвала цен, спровоцированный действиями трейдеров спекулянтов, ТЭС и ТЭЦ не имели возможности покупать уголь в полном объеме, что привело к снижению запасов топлива. В августе ситуация исправилась и ГК ТЭС начали контрактовать новые объемы угля в том числе по импорту. В частности, компания ДТЭК начала поставки угля из Польши, подписав договор об импорте 340 тыс. Тонн. Также ДТЭК начал импорт из Казахстана.