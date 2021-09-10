Что есть, чтобы всегда оставаться молодой, здоровой и красивой? В погоне за стройностью женщины часто допускают одну роковую ошибку. Исключают из рациона жиры. Их логику можно понять: жиры — это калории. Калории — это лишний вес. Но калории отличаются от других калорий, об этом напомнила в своем Instagram врач-диетолог Марина Сергеева.

Калории — это лишний вес, но калории отличаются от других калорий (фото: pexels.com) Чего не знают многие, жиры (холестерин) — это наши стероидные гормоны. Гормоны надпочечников и половых желез. Холестерин необходим для синтеза этих самых гормонов. ⠀ Пока молоды, организм плохо бедно справляется с низкожировим питанием. Но после 40 лет, а у кого-то раньше появляются первые признаки старения. Именно в этом возрасте начинается физиологическое снижение гормонов. В первую очередь это заметно на коже. Она сохнет и покрывается морщинами. Пропадает блеск в глазах, тускнеет волос, снижается либидо. Женская молодость и красота: врач назвала всего три гормона, по которым крайне важно следить

Очень многое зависит от качества питания (фото: pexels.com) Домашний пробиотик: нутрициолог назвала простой продукт для улучшения микрофлоры желудка Мой совет: проконтролируйте свой рацион в плане качественных жиров. Здесь важны и животные и растительные. Исключите дефицит витамина А, он тоже участвует в синтезе половых гормонов. И лайфхак для сладкоежек: увеличив количество жиров в рационе, вы избавитесь от тяги к сладкому. Помните, углеводы — это не путь к молодости и красоты. От них полнеют и стареют. Ранее нутрициолог рассказала, как почистить кишечник в домашних условиях.