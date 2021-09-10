Глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил о полном завершении строительства газопровода «Северный поток-2».

Об этом сообщается в Twitter компании.

Российские СМИ добавляют, что 6 сентября строители завершили сварку последней трубы второй нитки. Последним этапом строительства оставалось соединение секции газопровода, которая идет от берега Германии, с датской секцией.

В Bloomberg сообщил, что «Газпром» планирует начать поставки газа в Германию по первой нитке «Северного потока-2» уже с 1 октября.

Тем временем, «Нафтогаз» пытается остановить сертификацию «Северного потока-2», без которого запустить газопровод в обход Украины не удастся.

Как мы уже рассказывали ранее, президент США Джо Байден лично гарантирует введение санкций против России, если «Северный поток-2» создаст опасную ситуацию для Украины.