Объединив усилия, оппозиционные фракции добились изменения повестки дня Часа вопросов к правительству, однако чиновники продемонстрировали абсолютную растерянность и непрофессионализм накануне тяжелого отопительного сезона. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление лидера "Батькивщины" Юлии Тимошенко в Facebook. "Из ответа премьера сделала неутешительный вывод — Кабинет министров не контролирует ситуацию и не понимает, что ведет страну к энергетическому коллапсу, а людей — вгоняет в крайнюю бедность", — заявила лидер "Батькивщины". Перед началом часа вопросов к правительству все оппозиционные фракции с трибуны парламента озвучили требование изменить повестку дня и заслушать отчет правительства о подготовке страны к отопительному периоду, а не о визите президента в США, как было запланировано монобильшистю. "Мы убеждены, что украинский народ заслужил право знать правду, поэтому премьер обязан сейчас всей стране и парламента доложить, как люди будут платить повышенные тарифы и делает власть", — подчеркнула Тимошенко. Лидер "Батькивщины" задала вопрос об увеличении стоимости тепла в полтора раза этого отопительного сезона, о сокращении количества получателей субсидий из семи миллионов до двух с половиной и о попытке центральной власти переложить свои просчеты на плечи местных властей, заставив их сохранить прошлогодние цены на квартплату при новых ценах на газ путем дотаций из местного бюджета. Напомним, во время согласительного совета Юлия Тимошенко представила лидерам фракций план снижения тарифов и увеличения субсидий и призвала депутатов объединиться вокруг инициативы "Батькивщины" и поддержать украинские семьи.