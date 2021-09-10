Субсидии в Украине хотят получать около 4,6 миллиона нуждающихся украинский. При этом каждый может сам рассчитать размер субсидии, используя специальную формулу. Подробнее о формуле расчета субсидии — читайте в нашем материале ниже. Формула субсидии Чтобы рассчитать размеры субсидии для каждой отдельной семьи, необходимо доход на одного члена семьи разделить на два прожиточных минимума, а затем умножить на 15%. Например, если средний доход на одного члена семьи составляет около 3 тысяч гривен, то семья может платить за коммунальные услуги не более 11,6% от своего дохода. Если совокупный доход семьи составляет 9000 гривен, то зимой на коммунальные услуги семья заплатит не более 1044 гривен. Остальные должна покрывать субсидия, но это действует только в пределах социальных нормативов потребления. Кому откажут в субсидии Если площадь квартиры превышает 130 кв. м. Если площадь дома составляет более 230 кв. м. Если на вашем банковском счету более 100 000 гривен. Если у вас есть авто, которому менее 5 лет. Если вы за последний год вы приобрели квартиру или машину. Напомним, украинским пенсионерам готовят "гибкие системы обеспечения". Мы также писали о том, что украинцы рекордно задолжали за коммуналку.