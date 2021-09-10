Главный тренер футбольного клуба "Барселона" Рональд Куман оценил, как сказаться уход Лионеля Месси из клуба. Аргентинец сможет заменить форвард сборной Нидерландов Депай. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sport.es. Деппа присоединился к Барселоны летом 2021 года. Стороны заключили контракт сроком на три года. "Я уверен в том, что Деппа может попытаться заменить Месси. У него есть все данные для успеха, характер и индивидуальность. В нем есть что-то особенное", — сказал Куман. Что о нем известно Депай — нидерландский футболист, нападающий испанского клуба "Барселона" и сборной Нидерландов. Бронзовый призер чемпионата мира 2014 года. В 2015 году был признан лучшим молодым игроком мира по версии журнала France Football. Напомним, Лионель Месси официально подписал контракт с "ПСЖ". Отметим, 5 августа "Барселона" объявила об уходе Месси из клуба после того, как стороны не смогли подписать новый контракт.