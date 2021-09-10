Украина ожидает новая волна коронавируса и она будет тяжелой. Все потому, что второе лето подряд упущенная возможность подготовки детсадов и школ эпидемии. Об этом в программе "Сегодня День" на канале "Украина 24" заявил руководитель Национальной экспертной группы по информационному контроля, эпидемиолог Андрей Александрин. Медик считает, что второе лето подряд правительство не смогло подготовить детсады и школы к грядущей эпидемии. "Это ожидаемая ситуация. Быстро подготовиться к новой вспышке и большого количества заболеваний и госпитализации нам уже не удастся, потому что все надо делать вовремя. Я был удивлен, что Украина неэффективно использовала время второго лета, когда можно было подготовить детсады, школы, чтобы хотя бы для детского населения обеспечить безопасные условия ", — сказал врач. Эпидемиолог считает, что именно дети являются основными распространителями вируса. Именно поэтому количество новых случаев с каждым днем будет расти. "А потому, что мы знаем, что дети являются движущей силой распространения острых респираторных заболеваний, в том числе и COVID-19, то как раз через детское население дальше мы будем наблюдать увеличение, растущую динамику по COVID-19. Мы ждем резкий подъем заболеваемости , его уже не остановить ", — сказал Александрин. Отметим, что школы перешли на дистанционное обучение только в Ивано-Франковской области. В других регионах учреждения работают в обычном режиме. Напомним, что за минувшие сутки в Украине +3 615 зараженных COVID-19. Как мы ранее писали, в украинских школах будут проверять справки учителей о вакцинации на достоверность.